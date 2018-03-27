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Фигурист Михаил Коляда дал объяснение падениям на чемпионате мира

Сегодня, 16:26
Михаил Коляда рассказал, что фигуристы еще не успели восстановить силы после Олимпийских игр в Пхенчхане, которые закончились менее месяца назад. Это и стало причиной всех провалов и падений на чемпионате мира.

Фигурист Михаил Коляда дал объяснение падениям на чемпионате мира

 

Фигурист Михаил Коляда считает этот сезон очень напряженным. Во время общения с журналистами он отметил, что сейчас многим спортсменам, в том числе и ему, нужен «тайм-аут» для должного отдыха. Разница между проведением Олимпиады и чемпионата мира составила три недели, что, по мнению фигуриста, и повлияло на итог выступлений всех участников. Именно усталость, считает Коляда, и стала причиной многих падений на чемпионате мира.

Напомним, что в этом году чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Милане. Михаил Коляда занял третье место, несмотря на два падения при исполнении произвольной программы.
Виктория Озерова
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