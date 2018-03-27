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| | Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду

Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду

Сегодня, 13:03
Во время проведения матча между сборными командами Португалии и Голландии на футбольное поле выбежали фанаты, и один из них поцеловал известного футболиста Криштиану Роналду.

Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду

 

Матч между Португалией и Голландией состоялся в Швейцарии в городе Женева. Во время матча на 62 минуте игры на футбольное поле выбежали трое фанатов, и один из них поцеловал футболиста Криштиану Роналду, при этом снимая свой поцелуй на камеру телефона. Роналду был от такой выходки своего поклонника не в восторге, однако сделать ничего не смог. Орбитр Рудди Буке, из-за сложившийся ситуации, был вынужден приостановить игру, и при помощи стюардов вывести фанатов с футбольного поля. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной команды Голландии.

Любителем поцелуев оказался знаменитый швейцарский комик Кармин. Он так сильно обожает своего кумира Криштиану Роналду, что не смог удержатся от соблазна совершить такой опрометчивый поступок во время просмотра игры.
Пелагея Лебединская
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