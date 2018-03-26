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Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ

Сегодня, 18:02
Ростов оказался лучшим городом по подготовке к приближающемся мундиалю. Об этом сообщили в Совфеде страны.
 

Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ

 

Российский сенатор Андрей Кутепов называет Ростов лидером инфраструктуры среди населенных пунктов, которые примут поединки чемпионата мира по футболу. Чиновник говорит, что все объекты в донской столице уже полностью адаптированы под нужды инвалидов. Кутепов утверждает, что Ростов можно считать одним из лучших городов по сдаче объектов к ЧМ, инфраструктуре, он лидирует в данной области, хоть ранее и не принимал состязания подобного уровня.

Сенатор не обошел тему бездомных животных. В городе не успевают соорудить новый приют для четырехлапых к турниру, но, как считает парламентарий, это не говорит о том, что собак и котов станут отстреливать.

Ростов 17 июня примет игру бразильцев и швейцарцев. Через 3 дня Уругвай проведет матч с Саудовской Аравией, 23 июня Мексика и Южная Корея померятся силами на местной арене, а 26 июня на газон выйдут Исландия и Хорватия.

Никита Готский
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