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| | Матчи Единой лиги ВТБ начнут с минуты молчания в честь жертв в кемеровском ТЦ

Матчи Единой лиги ВТБ начнут с минуты молчания в честь жертв в кемеровском ТЦ

Сегодня, 13:30
С минуты молчания в память о жертвах произошедшего пожара в торговом центре в Кемерово будут начаты матчи Единой лиги ВТБ. Состязания пройдут 26 марта. Информация появилась в российских источниках СМИ.

Матчи Единой лиги ВТБ начнут с минуты молчания в честь жертв в кемеровском ТЦ

 

Как стало известно из официального сайта лиги, 26 марта состоятся две игры. Сойдутся в противостоянии «Химки» и казанский УНИКС, а также московский ЦСКА, который сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли около 60 человек. Абсолютное несоответствие техническим нормам безопасности (в числе которых не сработавшая противопожарная сигнализация и закрытые аварийные выходы), а также непредусмотрительность арендаторов торгового центра привели к тому, что люди, по сути, оказались заперты в огненной ловушке.
Николай Офицеров
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