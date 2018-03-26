Матчи Единой лиги ВТБ начнут с минуты молчания в честь жертв в кемеровском ТЦ

С минуты молчания в память о жертвах произошедшего пожара в торговом центре в Кемерово будут начаты матчи Единой лиги ВТБ. Состязания пройдут 26 марта. Информация появилась в российских источниках СМИ.

Николай Офицеров

Как стало известно из официального сайта лиги, 26 марта состоятся две игры. Сойдутся в противостоянии «Химки» и казанский УНИКС, а также московский ЦСКА, который сыграет с «Енисеем» из Красноярска.Напомним, ранее сообщалось о том, что 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли около 60 человек. Абсолютное несоответствие техническим нормам безопасности (в числе которых не сработавшая противопожарная сигнализация и закрытые аварийные выходы), а также непредусмотрительность арендаторов торгового центра привели к тому, что люди, по сути, оказались заперты в огненной ловушке.