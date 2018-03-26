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| | Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания

Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания

Сегодня, 13:27
Тренировочный процесс национальной российской сборной стартовал с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Спортивные занятия прошли в Санкт-Петербурге.

Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания

 

Завтра сборная России по футболу сыграет с Францией, а сегодня провела традиционную тренировку перед важным поединком. На поле в северной столице игроки почтили минутой молчания жертв кемеровского возгорания. Вчера в итоге катастрофы погибли 64 человека, многие другие лежат в больнице и пропали без вести.

Сборная России автоматически попала на предстоящий мундиаль, так как является хозяйкой мирового первенства. Недавно команда провела «товарняк» с бразильцами, в котором победу отметили пентакампеоны 3:0. Завтра подопечные Черчесова померятся силами с обладателями Кубка мира-98. Тренировку посетил экс-игрок «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас, выигрывавший серебро чемпионата мира 2006 года.
Никита Готский
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