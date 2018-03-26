Жительница Ростова заработала 55 тыс рублей на вопросе знатокам «Что? Где? Когда?»

Жительница Ростова смогла выиграть 55 тыс рублей за вопрос в программе «Что? Где? Когда?». Знатокам пришлось воспользоваться помощью клуба.

25 марта в третьей игре знатокам из команды Константина Рудера попался вопрос от уроженки донской столицы Людмилы Калашниковой. Женщина показала фото с римским мостом Палатино. Людмила задала вопрос команде о том, почему этот мост римские горожане назвали английским. Знатоки не подобрали нужный ответ и попросили коллег помочь им. С помощью клуба был найден ответ на вопрос ростовчанки: мост назван английским из-за левостороннего движения.За свой хитрый вопрос Калашникова получила денежную награду в сумме 55 тыс рублей. Команда Рудера все-таки получила победу со счетом 6:5. По правилам игры участники должны ответить в течение одной минуты на любой вопрос телезрителей. Правильный ответ приносит команде одно очко, за неверный ответ бал получают зрители. Победа достается команде, набравшей 6 очков.