Российского спортсмена-биатлониста Антона Шипулина подозревают в использовании допинга. В таком ключе высказался соперник россиянина Мартен Фуркад из Франции.

Анна Котова

Мартен Фуркад проинформировал, что после ОИ не общался с Шипулиным. Дело в том, что россиянин является главным противником француза. Помимо этого Шипулины, скорее всего, обидно, что никто из коллег не стал на его защиту. Также Фуркад сказал, что не уверен в непричастности биатлониста из России в допинговом скандале. Француз добавил, что на соревнованиях в Сочи не был в команде россиян и не спал в одном помещении с ними, поэтому он не может быть уверенным. Для того, чтобы отношения немного наладились нужно время.До этого мартен Фуркад стал призером в общем зачете Кубка мира по результатам сезона 2017-2018. В этом сезоне спортсмен набрал 1116 баллов. Напоминаем, что перед стартом ОИ в Пхенчхане Антон Шипулин и другие спортсмены из РФ, которых не подозревали в нарушении антидопинговых правил, не получили приглашения от МОК на участие в турнире. Мок в свою очередь так и не смогли назвать конкретные причины для такого решения.