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| | Конькобежец из Саратова выиграл золотую медаль на альтернативной Олимпиаде

Конькобежец из Саратова выиграл золотую медаль на альтернативной Олимпиаде

Сегодня, 20:59
Конькобежец из Саратова Данил Семериков стал обладателем золота на открытых соревнованиях. Турнир проходит под патронатом мастера спорта СССР Валерия Муратов.
 

Конькобежец из Саратова выиграл золотую медаль на альтернативной Олимпиаде

 

Уроженец Саратова Семериков выиграл золотую медаль на Всероссийских состязаниях. Он смог обогнать всех своих оппонентов на дистанции в пять километров с результатом 6 минут 17,46 секунд. В соревнованиях принимают участие атлеты, которые не получили приглашение выступить на южнокорейской Олимпиаде. Кроме медалей победители получат и денежное вознаграждение. За «золото» спортсмены получают по четыре миллиона рублей. Альтернативная Олимпиада состоялась в Коломне и закончился сегодня, 25 марта.
 
Сезон для атлетов-конькобежцев подходит к завершению. Скоро пройдет российский чемпионат, но все смогут поучаствовать в нем, состав команды зависит от состояния каждого спортсмена и его индивидуального графика.

Никита Готский
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