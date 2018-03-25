Конькобежец из Саратова выиграл золотую медаль на альтернативной Олимпиаде

Уроженец Саратова Семериков выиграл золотую медаль на Всероссийских состязаниях. Он смог обогнать всех своих оппонентов на дистанции в пять километров с результатом 6 минут 17,46 секунд. В соревнованиях принимают участие атлеты, которые не получили приглашение выступить на южнокорейской Олимпиаде. Кроме медалей победители получат и денежное вознаграждение. За «золото» спортсмены получают по четыре миллиона рублей. Альтернативная Олимпиада состоялась в Коломне и закончился сегодня, 25 марта.
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