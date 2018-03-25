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| | Александр Третьяков стал победителем чемпионата РФ по скелетону в Сочи

Александр Третьяков стал победителем чемпионата РФ по скелетону в Сочи

Сегодня, 20:40
Спортсмен из Красноярского края Александр Третьяков на чемпионате России по скелетону стал чемпионом, так как к финишу пришел первым. Отметим, что соревнование проходило в Сочи.

Александр Третьяков стал победителем чемпионата РФ по скелетону в Сочи

 

Александр Третьяков на турнире показал лучший результат. В результаты учитывалось лучшее время двух заездов, которое составило 1 минуту 51,75 секунд. Отметим, что Третьякову отказали в участии в зимних Играх в Южной Корее. Второе место занял Никита Тригубов, который в Пхенчхане завоевал серебро. В Сочи его время составило 1 минута 52,29 секунды. И последнем в тройке лидеров чемпионата стал Владислав Семенов – 1 минута 53,69 секунды.

Стоит напомнить, что в прошлом году МОК дисквалифицировал Александра Третьякова и других спортсменов, выступающих в скелетоне. У них сбросили все заслуги по сочинской Олимпиаде, а также пожизненно запретили участвовать в ОИ. 1 февраля прошло слушанье в спортивном арбитражном суде, где было удовлетворено ходатайство 28 спортсменов по возврату медалей ОИ-2014. Однако МОК так и не дал разрешение эти россиянам участвовать в Играх в Южной Корее.
Анна Котова
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