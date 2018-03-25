Максим Цветков ощущал поддержку фанатов даже сквозь лес

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об ощущениях, пережитых им во время масс-старта на 15 километров на этапе Кубка мира, проходившего в Тюмени, где он одержал победу. Спортмен признался в том, что вера болельщиков в его успех, помогла ему преодолеть все препятствия.

Пойда Анна

По словам Максима Цветкова, приоритетом для него оставалось почетное место в тройке сильнейших финалистов, поэтому он изначально настраивал себя на попадание в «цветы», при этом партнеры по каманде считали позицию биатлониста правильной и рациональной.Цветков вышел на трассу в последнем круге, поэтому единственным выходом для мужчины было взять себя в руки и усиленно работать, невзирая на обстоятельства, при этом важную роль в победе биатлониста сыграла поддержка состороны болельщиков, которые скандировали его имя настолько громко, что было слышно даже через лесной массив.