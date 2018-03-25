«Фенербахче» решил не выкупать Нету у «Зенита»

Стало известно, что турецкий «Фенербахче» не совершит выкуп у российского «Зенита» защитника из Португалии Луиша Нету.

Если руководители турецкого клуба не изменят свое решение, то 29-летний защитник продолжит футбольную карьеру в «Зените».Напомним, что стамбульский клуб «Фенербахче» арендовал у «Зенита» Нету 31 августа прошлого года. Известно, что руководители стамбульского клуба арендовали защитника в конце сезона-2017/2018. После завершения аренды турецкая сторона не могла продлить контракт, но имела возможность выкупить Нету на постоянный срок. Луиш Нету провел за «Фенербахче» 15 матчев, где не смог проявить свои лучшие качества.