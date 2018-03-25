Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | «Фенербахче» решил не выкупать Нету у «Зенита»

«Фенербахче» решил не выкупать Нету у «Зенита»

Сегодня, 18:33
Стало известно, что турецкий «Фенербахче» не совершит выкуп у российского «Зенита» защитника из Португалии Луиша Нету.

«Фенербахче» решил не выкупать Нету у «Зенита»

 

Если руководители турецкого клуба не изменят свое решение, то 29-летний защитник продолжит футбольную карьеру в «Зените».

Напомним, что стамбульский клуб «Фенербахче» арендовал у «Зенита» Нету 31 августа прошлого года. Известно, что руководители стамбульского клуба арендовали защитника в конце сезона-2017/2018. После завершения аренды турецкая сторона не могла продлить контракт, но имела возможность выкупить Нету на постоянный срок. Луиш Нету провел за «Фенербахче» 15 матчев, где не смог проявить свои лучшие качества.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Футболист «Зенита» рассказал о пережившем в России шоке
Футболист «Зенита» рассказал о пережившем в России шоке

Защитник турецкого «Фенербахче» Луиш Нету, арендованный у питерского «Зенита», в интервью поделился об особенностях жизни в России.

Жулиано радуется своему переходу из «Зенита» в «Фенербахче»
Жулиано радуется своему переходу из «Зенита» в «Фенербахче»

Бразильский футболист Жулиано радуется своему переходу из петербуржского «Зенита» в турецкий «Фенербахче». Об этом спортсмен сообщил поклонникам на своей

Защитник «Фенербахче» Слукас выбыл из строя на четыре-шесть недель
Защитник «Фенербахче» Слукас выбыл из строя на четыре-шесть недель

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» будет играть без Костаса Слукаса. От четырех до шести недель спортсмен будет проходить реабилитацию после травмы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости