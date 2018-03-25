Тот Вольфф: Из-за программой ошибки пилот «Мерседеса» потерял пять секунд

Исполнительный руководитель Mercedes-Benz Тото Вольфф сообщил, что причиной поражения на Гран-при Австралии стала ошибка в программном обеспечении. Эта ошибка отобрала у пилота Льюиса Хэмилтона пять секунд, за которые Себястьян Феттель вырвался на первое место.

Анна Котова

Тото Вольфф проинформировал, что программная ошибка дала специалистам неправильные данные. В данный момент команда специалистов Mercedes работает над выяснением обстоятельств. Также если ошибка будет найдена, то эксперты начнут работу по ее устранению.Предположительно ошибка состояла в том, что компьютер неправильно подсчитывал промежутки, когда во время соревнования расстояние значительно уменьшалось. Именно из-за этого коллектив Mercedes думал, что их пилот Льюис Хэмилтон лидирует, а фото с камер показало совсем обратное.