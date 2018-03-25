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| | Боксер Костя Цзю рассказал, что перенес сложную операцию на сердце

Боксер Костя Цзю рассказал, что перенес сложную операцию на сердце

Сегодня, 14:13
В недавнем времени среди местного СМИ появились слухи, что 48-летний известный российский боксер Костя Цзю перенес инфаркт.

Боксер Костя Цзю рассказал, что перенес сложную операцию на сердце

 

Бывший боксер в среднем весе Константин Цзю, который одержал много побед на ринге отстаивая интересы России, опроверг слухи о своем инфаркте. Боксер рассказал общественности, что в настоящее время чувствует себя превосходно и у него нет никаких проблем со здоровьем. Сердечное заболевание у него было обнаружено два года назад, и то это был не инфаркт. О том случае заболевания он рассказал: «Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина, из-за чего возле сердца образовался тромб, который мог в любой момент оторваться и привести к летальному исходу». Поэтому боксера срочно госпитализировали и сделали операцию на сердце. В данное время боли в сердце его больше не беспокоят.

В настоящее время после окончания профессиональной карьеры Константин Цзю тренирует подрастающее поколение боксеров. Также, на свои заработанные деньги во время выступлений, он открыл несколько спортивных школ по всей территории России, для большей возможности молодым спортсменам заниматься и развиваться в своем любимом виде спорта – боксе.
Пелагея Лебединская
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