Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов «В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле
| | Боксер Сироткин стал чемпионом мира

Боксер Сироткин стал чемпионом мира

Сегодня, 10:45
Россиянин Андрей Сироткин одолел Райана Форда из Канады в битве за титул WBA Intercontinental. Отметим, что Сироткин сражается в среднем весе.

Боксер Сироткин стал чемпионом мира

 

24 марта в Краснодаре на ринге сошлись Андрей Сироткин и Райан Форд. Россиянин одержал победу над своим соперником по единогласному решению судей. За всю карьеру 33-летний боксер Сироткин не проиграл ни одного боя. Выигрыш в сражении с Фордом стал для боксера 15-м. Также на его счету четыре выигрыша благодаря нокауту. Однако канадец Форд второй раз проиграл за все время, учитывая, что у него 14 побед.

Напоминаем, что в 2014 году состоялся дебютный поединок Андрея Сироткина. До этого момента 33-летний спортсмен был известен по рукопашным боям и кикбоксингу. В 2011 году Сироткин завоевал титул чемпиона России, а также победил в туре Кубка мира в Италии. За все свои победы спортсмен заслужил звание мастер спорта РФ международного класса.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом
Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом

Гонщик Сергей Сироткин из России, выступающий на «Формуле-1» за команду «Уильямс», досрочно закончил соревнование Гран-при Австралии.

Россиянин Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу

Знаменитый российский боксер Денис Лебедев одержал над австралийцем Марком Флэнаганом победу и смог защитить свой чемпионский титул, о чем сообщают

Сироткин пришел к финишу третьим во второй гонке этапа GP2 в Баку
Сироткин пришел к финишу третьим во второй гонке этапа GP2 в Баку

В азербайджанской столице, Баку, состоялся третий этап гонок серии GP2. Во второй гонке, замкнув тройку лидеров с разницей в 4, 179 секунды, на третьем месте

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости