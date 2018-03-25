Боксер Сироткин стал чемпионом мира

Россиянин Андрей Сироткин одолел Райана Форда из Канады в битве за титул WBA Intercontinental. Отметим, что Сироткин сражается в среднем весе.

Анна Котова

24 марта в Краснодаре на ринге сошлись Андрей Сироткин и Райан Форд. Россиянин одержал победу над своим соперником по единогласному решению судей. За всю карьеру 33-летний боксер Сироткин не проиграл ни одного боя. Выигрыш в сражении с Фордом стал для боксера 15-м. Также на его счету четыре выигрыша благодаря нокауту. Однако канадец Форд второй раз проиграл за все время, учитывая, что у него 14 побед.Напоминаем, что в 2014 году состоялся дебютный поединок Андрея Сироткина. До этого момента 33-летний спортсмен был известен по рукопашным боям и кикбоксингу. В 2011 году Сироткин завоевал титул чемпиона России, а также победил в туре Кубка мира в Италии. За все свои победы спортсмен заслужил звание мастер спорта РФ международного класса.