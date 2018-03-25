Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом

Гонщик Сергей Сироткин из России, выступающий на «Формуле-1» за команду «Уильямс» досрочно закончил соревнование Гран-при Австралии.

Анна Котова

Сергей Сироткин досрочно выбыл из своего дебютного заезда на Гран-при Австралии. Гонка для спортсмена завершилась на шестом круге. Основанием для схода с дистанции стало то, что в его болиде были неисправные тормоза. Во время заезда гонщик по рации связался с механиком команды «Уильямс», за которую выступал, и сообщил, что у него отказали тормоза. Отметим, что Сироткин начал противостояние на 19-й позиции.Напоминаем, что Сергей Сироткин в этом сезоне впервые участвовал в гонке «Формула-1». Соревнование Гран-при Австралии стало первым соревнованием «Формулы-1» в карьере 22-летнего спортсмена. Отметим, что в январе нынешнего года у Сироткина закончился договор на один год с командой «Уильямс». Также заметим, что Сергей Сироткин является третьим россиянином за всю историю «Формулы-1».