Футболист Кузяев прокомментировал проигрыш россиян бразильцам

Полузащитник сборной РФ по футболу Далер Кузяев ответил на несколько вопросов журналистов. Россия проиграла Бразилии в товарищеском матче со счетом 3 : 0. Кузяев не участвовал в этой игре, так как залечивал полученные травмы.

Домбровский Сергей

Встреча состоялась на «Лужниках». Несмотря на старания, россияне не смогли дать достойный отпор бразильцам. По словам Кузяева, в первом тайме его товарищи по сборной выглядели неплохо. Подвела реализация моментов, необходимо было использовать неплохие моменты как минимум дважды. По мнению Кузяева, между сборной России и Бразилией нет существенной разницы в классе. Просто в футболе одним везет больше, а другим меньше. В итоге первые побеждают, а вторые проигрывают.Бразилия показала России мастер-класс, но реализуй спортсмены из РФ все моменты в первой половине встречи, то сложилась бы совершенно другая картина. Кузяев ответил на вопросы относительно предстоящей игры с Францией. Гризманн и компания приедут на матч с Россией злые. Причиной этому выступает проигрыш Колумбии, хотя в французы первыми забили два мяча, но пропустили на один больше. По мнению Кузяева, Франция является не менее грозным соперником, чем Бразилия.