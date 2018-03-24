Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Рудковская на Мальдивах в коньках на пластиковом катке станцевала лезгинку Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз» Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018
| | Биатлонистка Виролайнен назвала завершающийся сезон «непонятным»

Биатлонистка Виролайнен назвала завершающийся сезон «непонятным»

Сегодня, 19:45
Журналисты взяли интервью у российской биатлонистки Дарьи Виролайнен. Спортсменка не жалуется на здоровье, но называет завершающийся сезон «скомканным и непонятным».

Биатлонистка Виролайнен назвала завершающийся сезон «непонятным»

 

Виролайнен заявляет, в конце состязаний силы всегда на исходе. Нельзя говорить о полном истощении, но усталость присутствует. Биатлонистка пожаловалась на то, что подготовившись к Олимпиаде, сборную России на Игры не допустили. Получается атлеты проводили многие часы на тренировках зря. Виролайнен расстроилась, так как не смогла выступить к ОИ-2018. Биатлонистка рассказала о личных победах и неудачах. Сезон спортсменка намерена завершить на положительной ноте.

Вилорайнен заняла седьмую позицию в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Тюмени. Пока это лучший результат биатлонистки в нынешнем сезоне. Россиянка Ирина Услугина пришла к финишу девятой. Вилорайнен называла скольжение в Тюмени отличным, но хотелось бы показать более лучший результат.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Биатлонистка Акимова жалуется на тренеров, которые игнорируют ее на ОИ-2018
Биатлонистка Акимова жалуется на тренеров, которые игнорируют ее на ОИ-2018

Российская биатлонистка Татьяна Акимова давала журналистам интервью после выступления в индивидуальной гонке на ОИ-2018 и пожаловалась на тренеров сборной РФ,

Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира
Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира

Россияская биатлонистка Татьяна Акимова вчера одержала золото в спринте на 7,5 километров в третьем этапе Кубка мира по биатлону. Победа и золотая медаль стали

Российская биатлонистка Юрлова победила в гонке преследования на этапе Кубке мира
Российская биатлонистка Юрлова победила в гонке преследования на этапе Кубке мира

Биатлонистка из России Екатерина Юрлова стала победительнецей в гонке преследования на очередном этапа Кубка мира, который проходит в итальянской коммуне

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости