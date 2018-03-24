Биатлонистка Виролайнен назвала завершающийся сезон «непонятным»

Журналисты взяли интервью у российской биатлонистки Дарьи Виролайнен. Спортсменка не жалуется на здоровье, но называет завершающийся сезон «скомканным и непонятным».

Домбровский Сергей

Виролайнен заявляет, в конце состязаний силы всегда на исходе. Нельзя говорить о полном истощении, но усталость присутствует. Биатлонистка пожаловалась на то, что подготовившись к Олимпиаде, сборную России на Игры не допустили. Получается атлеты проводили многие часы на тренировках зря. Виролайнен расстроилась, так как не смогла выступить к ОИ-2018. Биатлонистка рассказала о личных победах и неудачах. Сезон спортсменка намерена завершить на положительной ноте.Вилорайнен заняла седьмую позицию в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Тюмени. Пока это лучший результат биатлонистки в нынешнем сезоне. Россиянка Ирина Услугина пришла к финишу девятой. Вилорайнен называла скольжение в Тюмени отличным, но хотелось бы показать более лучший результат.