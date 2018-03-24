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| | Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

Сегодня, 18:53
Команда «Тосно» из Ленинградской области приехала в Турцию на сборы в период вынужденных каникул в клубном футболе на матчи сборных команд. Здесь футболисты провели товарищеский матч с местным клубом «Аланьяспором».

Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

 

Игра, по мнению спортивных комментаторов, выдалась зрелищной. Российские футболисты два раза выходили вперед, турки отвечали результативными контратаками. Игра закончилась трудовой ничьей 2:2.

У «Тосны» в первом периоде отличился Вагиз Галиулин, пославший мяч головой в сетку ворот с линии вратарской штрафной, а во второй половине встречи Нуну Роши с дальней дистанции застал турецкого голкипера врасплох. После возобновления игр российского клубного чемпионата Тосно выйдет на поле противостоять московскому «Спартаку».
Сергей Денисов
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