Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

Игра, по мнению спортивных комментаторов, выдалась зрелищной. Российские футболисты два раза выходили вперед, турки отвечали результативными контратаками. Игра закончилась трудовой ничьей 2:2.
У «Тосны» в первом периоде отличился Вагиз Галиулин, пославший мяч головой в сетку ворот с линии вратарской штрафной, а во второй половине встречи Нуну Роши с дальней дистанции застал турецкого голкипера врасплох. После возобновления игр российского клубного чемпионата Тосно выйдет на поле противостоять московскому «Спартаку».
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