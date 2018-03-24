Тосно» сыграл вничью с «Аланьяспором» в контрольном матче

Команда «Тосно» из Ленинградской области приехала в Турцию на сборы в период вынужденных каникул в клубном футболе на матчи сборных команд. Здесь футболисты провели товарищеский матч с местным клубом «Аланьяспором».

Сергей Денисов

Игра, по мнению спортивных комментаторов, выдалась зрелищной. Российские футболисты два раза выходили вперед, турки отвечали результативными контратаками. Игра закончилась трудовой ничьей 2:2.У «Тосны» в первом периоде отличился Вагиз Галиулин, пославший мяч головой в сетку ворот с линии вратарской штрафной, а во второй половине встречи Нуну Роши с дальней дистанции застал турецкого голкипера врасплох. После возобновления игр российского клубного чемпионата Тосно выйдет на поле противостоять московскому «Спартаку».