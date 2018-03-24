РФС выписал штраф двум футболистам сборной РФ за нарушение режима

Среди нарушителей оказались защитники национальной сборной Константин Рауш и Роман Нойштедтер, которые после проигрыша бразильской сборной с разгромным счетом 0: 3 отправились в компании друзей в ночной клуб, где веселились всю ночь.
Согласно уставу, принятому в РФС, подобное поведение футболистов в период игр считается абсолютно неприемлимым, так как оно порочит имидж российской сборной, выставляя ее в нелучшем свете в «глазах» международного футбольного сообщества.
В свою очередь, Константин Рауш и Роман Нойштедтер принесли свои извинения, согласившись со штрафом, который считают вполне заслуженным, и впредь пообещали вести себя надлежащим образом.
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