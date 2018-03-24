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От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

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| | Шипулин попросил иностранных спортсменов прочитать русские слова

Шипулин попросил иностранных спортсменов прочитать русские слова

Сегодня, 16:19
Международный союз биатлонистов в Twitter разместил информацию, что победитель Олимпийских игр Антон Шипулин попросил зарубежных спортсменов и по совместительству противников прочитать русские слова.

Шипулин попросил иностранных спортсменов прочитать русские слова

 

Слова на русском языке, предоставленные Шипулиным, пытались произнести спортсмены Кентен Фийон Майе и Селия Эмонье, которые представляли на соревнованиях Францию. Также попытали успеха представитель Финляндии Кайса Мякяряйнен, Линн Перссон и Эмма Нильссон из Швеции, а также немка Ванесса Хинц.

Напоминаем, что на этой неделе в Тюмени проходит завершающий этап мирового кубка по биатлону. Последние соревнования в этом сезоне пройдут 24 и 25 марта.
Анна Котова
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