Шипулин попросил иностранных спортсменов прочитать русские слова

Слова на русском языке, предоставленные Шипулиным, пытались произнести спортсмены Кентен Фийон Майе и Селия Эмонье, которые представляли на соревнованиях Францию. Также попытали успеха представитель Финляндии Кайса Мякяряйнен, Линн Перссон и Эмма Нильссон из Швеции, а также немка Ванесса Хинц.
Напоминаем, что на этой неделе в Тюмени проходит завершающий этап мирового кубка по биатлону. Последние соревнования в этом сезоне пройдут 24 и 25 марта.
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