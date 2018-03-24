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| | Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018

Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018

Сегодня, 16:00
Во время товарищеского матча между командами Германии и Испании появилась возможность поиграть футбольным мячом Чемпионата мира 2018 года. Вратари Давид де Хеа, Пепе Рейна и Марк-Андре тер Штеген разочаровались.

Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018

 

По словам голкиперов, новый мяч просто невозможно контролировать. Он покрыт пластиком и удержать его необычайно сложно. Мяч летит по нестандартной траектории и представляет огромную опасность для вратарей при совершении удара с любой дистанции. Пепе Рейна настоятельно рекомендует отказаться от новшества, пока не начался чемпионат. Ранее вратари и нападающие прошлого говорили о том, что современные мячи позволяют забивать голы под различными углами. Несколько десятилетий назад это не представлялось возможным.

Производители мячей изменяют их, дабы сделать один из самых популярных видов спорта в мире еще более зрелищным. Болельщики смотрят футбольные поединки с надеждой увидеть много красивых голов. Вратари жалуются на мяч ЧМ-2018. По мнению голкиперов, к нему придется долго привыкать, а на предстоящем первенстве зрители станут свидетелями по меньшей мере 35 голов, забитых с дальних дистанций.
Домбровский Сергей
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