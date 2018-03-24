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| | Боксер Сауль Альварес дисквалифицирован из-за употребления допинга

Боксер Сауль Альварес дисквалифицирован из-за употребления допинга

Сегодня, 14:13
В начале весны эксперты взяли допинг-пробы Сауля Альвареса. Известно, что боксер добровольно согласился пройти тестирование. Манипуляция проводилась в преддверии ответного поединка против спортсмена из Казахстана Геннадия Головкина. Результаты пробы показали положительный результат.

Боксер Сауль Альварес дисквалифицирован из-за употребления допинга

 

Члены пиар-компании Альвареса отмечают, что виной выявления допинга в крови оказалось зараженное мясо, в котором обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Через пару дней провели дополнительные пробы, и они показали отрицательный результат. На данный момент боксера отстранили от боя с казахстанским спортсменом. В специальной комиссии сообщают, что решающий вердикт о возможности совершить поединок между Альваресом и Головкиным будет принят 10 апреля.

Напомним, что первый поединок спортсмены провели 17 сентября прошлого года в Лас-Вегасе. Известно, что в конечном результате победила «дружба». Повторный бой должен произойти 5 мая этого года в том же самом месте.
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