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| | На ЧМ-2018 призовут болельщиков с персональным Wi-Fi не перегружать радиочастоты футбольных арен

На ЧМ-2018 призовут болельщиков с персональным Wi-Fi не перегружать радиочастоты футбольных арен

Сегодня, 12:36
Сразу три официальных государственных структуры напрямую обратились к российским болельщикам с просьбой ко всем пользователям персональным Wi-Fi не создавать помехи в радиочастотах футбольных арен, так как последних просто не хватит для обслуживания всех клиентов.

На ЧМ-2018 призовут болельщиков с персональным Wi-Fi не перегружать радиочастоты футбольных арен

 

Роскомнадзор, Минкомсвязи и Оргкомитет «Россия-2018» обеспокоены этим обстоятельством и сделали соответствующие заявления на своих сайтах. Никаких репрессивных мер к нарушителям пока не предъявляется, однако прорабатываются ответные профилактические алгоритмы деятельности. Для начала планируют масштабную ревизию всех собственников точек доступа на предмет соблюдения паспортной идентификации клиентов по требованию российского законодательства.

Второй шаг – это словесное увещевание болельщиков не пользоваться на стадионах персональным Wi-Fi. И третья профилактическая мера касается тотальной безопасности для предупреждения хакерских атак.
Сергей Денисов
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