На ЧМ-2018 призовут болельщиков с персональным Wi-Fi не перегружать радиочастоты футбольных арен

Сразу три официальных государственных структуры напрямую обратились к российским болельщикам с просьбой ко всем пользователям персональным Wi-Fi не создавать помехи в радиочастотах футбольных арен, так как последних просто не хватит для обслуживания всех клиентов.

Сергей Денисов

Роскомнадзор, Минкомсвязи и Оргкомитет «Россия-2018» обеспокоены этим обстоятельством и сделали соответствующие заявления на своих сайтах. Никаких репрессивных мер к нарушителям пока не предъявляется, однако прорабатываются ответные профилактические алгоритмы деятельности. Для начала планируют масштабную ревизию всех собственников точек доступа на предмет соблюдения паспортной идентификации клиентов по требованию российского законодательства.Второй шаг – это словесное увещевание болельщиков не пользоваться на стадионах персональным Wi-Fi. И третья профилактическая мера касается тотальной безопасности для предупреждения хакерских атак.