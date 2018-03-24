Загитову после провала на Чемпионате миру упрекают в переедании

Тренер фигуристки Алины Загитовой, упрекает спортсменку в переедании. Она уверена, что провал на Чемпионате мира случился именно по причине того, что олимпийская чемпионка выросла на три сантиметра.

Дарья Дмитриева

Заслуженный тренер и наставница Татьяна Тарасова говорит о том, что Загитова после своей победы на олимпийских играх стала выше на три сантиметра. Теперь это мешает девушке обретать новые победы. Причина в том, что мышцы фигуристки не успевают развиваться за её ростом. В связи с этим нарушается координация движений, что никак не сочетаемо с фигурным катанием. Поэтому наставница советует девушке меньше есть.Молодая спортсменка не привыкла падать. Поэтому и потерпела неудачи на Чемпионате мира в Милане. При этом в Пченчхане 15-летняя спортсменка одержала золото и серебро.