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| | Загитову после провала на Чемпионате миру упрекают в переедании

Загитову после провала на Чемпионате миру упрекают в переедании

Сегодня, 10:27
Тренер фигуристки Алины Загитовой, упрекает спортсменку в переедании. Она уверена, что провал на Чемпионате мира случился именно по причине того, что олимпийская чемпионка выросла на три сантиметра.

Загитову после провала на Чемпионате миру упрекают в переедании

 

Заслуженный тренер и наставница Татьяна Тарасова говорит о том, что Загитова после своей победы на олимпийских играх стала выше на три сантиметра. Теперь это мешает девушке обретать новые победы. Причина в том, что мышцы фигуристки не успевают развиваться за её ростом. В связи с этим нарушается координация движений, что никак не сочетаемо с фигурным катанием. Поэтому наставница советует девушке меньше есть.

Молодая спортсменка не привыкла падать. Поэтому и потерпела неудачи на Чемпионате мира в Милане. При этом в Пченчхане 15-летняя спортсменка одержала золото и серебро.
Дарья Дмитриева
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