Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ

Хореограф и тренер российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз принес извинения болельщикам и прокомментировал неудачу спортсменки на ЧМ в Милане.

Анна Котова

Отметим, что во время выступления Загитова три раза упала на льду во время исполнения произвольной программы, что привело к пятому месту на соревнованиях. Глейхенгауз сообщил, что не стоит забывать, что спортсменке всего 15 лет и это первый чемпионат в ее карьере. Во время своего выступления Алина перенервничала, поэтому несколько раз упала. Однако тренер так и не может понять, как такое произошло. В завершении постановщик программы добавил, что все ошибки будут проанализированы и проработаны, чтобы в дальнейшем такого не произошло.Напоминаем, что этот сезон стал первым для Алины Загитовой, в котором спортсменка участвовала как взрослая. Фигуристка заслужила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.