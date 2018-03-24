Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка Дерево, убившее девушку в Ростове, признали не аварийным Новейшие российские оружейные разработки показали на видео Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ Huawei добилась хитрой остановки продаж смартфонов Apple и Samsung «Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов
| | Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ

Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ

Сегодня, 09:16
Хореограф и тренер российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз принес извинения болельщикам и прокомментировал неудачу спортсменки на ЧМ в Милане.

Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ

 

Отметим, что во время выступления Загитова три раза упала на льду во время исполнения произвольной программы, что привело к пятому месту на соревнованиях. Глейхенгауз сообщил, что не стоит забывать, что спортсменке всего 15 лет и это первый чемпионат в ее карьере. Во время своего выступления Алина перенервничала, поэтому несколько раз упала. Однако тренер так и не может понять, как такое произошло. В завершении постановщик программы добавил, что все ошибки будут проанализированы и проработаны, чтобы в дальнейшем такого не произошло.

Напоминаем, что этот сезон стал первым для Алины Загитовой, в котором спортсменка участвовала как взрослая. Фигуристка заслужила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой
Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой

Пользователи соцсетей опубликовали фото, доказывающие присутствие олимпийского BMW фигуристки Алины Загитовой в Казани. Сама 15-летняя олимпийская чемпионка

«Просто мерзавцы!»: Губерниев ответил американским СМИ на критику Загитовой
«Просто мерзавцы!»: Губерниев ответил американским СМИ на критику Загитовой

23 февраля фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, при этом американские СМИ не согласились с вердиктом судей Олимпиады в Пхенчхане. Им ответил

WADA говорит о непричастности к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018
WADA говорит о непричастности к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018

Джеймс Фицджеральд как представитель WADA, уведомил о том, что Всемирное антидопинговое агентство не причастно к срыву тренировок фигуристки из РФ Алины

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости