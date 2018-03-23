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| | Иван Букин: Весь сезон катаем нашу программу, претензий никто не выражал

Иван Букин: Весь сезон катаем нашу программу, претензий никто не выражал

Сегодня, 22:23
Журналисты пообщались с российской парой фигуристов Иваном Букиным и Александрой Степановой, выступившей на чемпионате мира с короткой программой и занимающей седьмое место в общем зачете.

Иван Букин: Весь сезон катаем нашу программу, претензий никто не выражал

 

По словам Букина, они весь сезон выполняют одни и те же действия на льду и их хвалят за работу, по крайней мере, критики не слышно. На первой позиции оказалась самая таинственная пара первенства – спортсмены из Франции Габриэла Пападикис и Гийом Сизерон. Букин поделился своими эмоциями после выступления. Перед выходом на лед его с партнершей охватил страх. Фигуристы постоянно тренируются, отрабатывая все элементы программы до автоматизма, но все равно нервничают в начальный момент. Потом появляется воодушевление и действуешь не обращая внимание на окружающих.

Букин и Степанова старались показать все, на что они способны. Когда спортсмены посмотрели на трибуны, то заметили много российских флагов и испытали гордость за свою страну. Букину больше нравится выступать дома, там даже стены помогают справиться с волнением, а в гостях сложнее сконцентрироваться, постоянно отвлекаешься на мелочи.
Домбровский Сергей
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