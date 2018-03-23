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| | Петербург теоретически претендует на проведение Олимпиады в 2032 и 2036 годах

Петербург теоретически претендует на проведение Олимпиады в 2032 и 2036 годах

Сегодня, 21:47
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Северная столица России теоретически претендует на проведение Олимпийских игр в 2032 и 2036 годах. Депутаты задавали чиновнику вопросы относительно строительства ТЦ и огромного океанариума во Фрунзенском районе.

Петербург теоретически претендует на проведение Олимпиады в 2032 и 2036 годах

 

Полтавченко рекомендует не рассчитывать на площадь для возведения торгового комплекса, поскольку эта территория зарезервирована для проведения ОИ-2032 и последующих годов. Представители администрации Петербурга уверены, рано или поздно удастся добиться проведения Игр в городе на Неве. Ранее Полтавченко неоднократно говорил о желании подать заявку на участие в розыгрыше права принимать Олимпиаду, но постоянно возникали причины, препятствующие этому.

Разговоры об организации ОИ в Петербурге ведутся с конца 90-х годов XX века. Тогда Северная столица России проиграла Афинам и в 2004 году Игры провели на их исторической Родине. Зампред правительства РФ Дмитрий Козак обещал приложить максимум усилий для того, чтобы ОИ состоялись в Петербурге, но конкретных действий за словами не последовало.
Домбровский Сергей
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