ВКС России поможет сборной в матче с Бразилией

Министерство обороны РФ поможет состояться товарищескому футбольному матчу между национальной сборной Бразилии и сборной командой России. Каким образом? С подмосковного аэропорта «Чкаловский» военные поднимут в небо самолеты, которые распылят специальные реагенты конденсирующие осадки согласно розе ветров на окраине столицы.

Сергей Денисов

Матч состоится сегодня в 19:00, а метеорологи уже пообещали вечером снег и минусовую температуру. Футбольные фанаты восприняли прогноз, как сопутствующий победе россиян фактор. Снег для бразильцев – форс-мажорная погода и будет работать не в пользу латиноамериканцев.После реконструкции «Лужников» зрительский навес был нарощен на полтора десятка метров, но само поле осталось доступным для дождя и снега. Метео заградительные меры от Министерства обороны позволят уравновесить ситуацию на поле и сделать матч по настоящему зрелищным.