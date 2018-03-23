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| | ВКС России поможет сборной в матче с Бразилией

ВКС России поможет сборной в матче с Бразилией

Сегодня, 19:24
Министерство обороны РФ поможет состояться товарищескому футбольному матчу между национальной сборной Бразилии и сборной командой России. Каким образом? С подмосковного аэропорта «Чкаловский» военные поднимут в небо самолеты, которые распылят специальные реагенты конденсирующие осадки согласно розе ветров на окраине столицы.

ВКС России поможет сборной в матче с Бразилией

 

Матч состоится сегодня в 19:00, а метеорологи уже пообещали вечером снег и минусовую температуру. Футбольные фанаты восприняли прогноз, как сопутствующий победе россиян фактор. Снег для бразильцев – форс-мажорная погода и будет работать не в пользу латиноамериканцев.

После реконструкции «Лужников» зрительский навес был нарощен на полтора десятка метров, но само поле осталось доступным для дождя и снега. Метео заградительные меры от Министерства обороны позволят уравновесить ситуацию на поле и сделать матч по настоящему зрелищным.
Сергей Денисов
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