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| | СМИ: Россия могла бы заставить WADA «заткнуться и отвалить»

СМИ: Россия могла бы заставить WADA «заткнуться и отвалить»

Сегодня, 18:06
Журналисты выяснили, как России можно повлиять на Всемирное антидопинговое агентство и даже склонить на свою сторону. В противном случае, у WADA останется возможность «заткнуться и отвалить». Для этого просто нужно больше не финансировать организацию.

СМИ: Россия могла бы заставить WADA «заткнуться и отвалить»

 

В преддверии ЧМ-2018 обвинения в адрес России посыпались словно из рога изобилия. Активизировался информатор WADA Родченков, британцы приписывают Кремлю отравление Скрипаля, однако у Москвы остается весьма действенный инструмент воздействия на WADA. Дело в том, что РФ ежегодно платит взнос в организацию по миллиону долларов. В прошлом году больше заплатили только три страны – США, Япония и Канада – 2,3 миллиона, 1,5 миллиона и 1,1 миллиона долларов соответственно. У WADA два источника доходов: взносы стран и средства МОК. Причем взносы насчитываются не странам, а континентам. Европа должная платить больше всех 47,9% общих доходов.

Любопытный факт, сумму взноса каждой европейской страны определяет Совет Европы. Из-за исключения из ПАСЕ РФ уже год не платит организации взносы. А посему может и WADA не платить. Единственное, что угрожает стране в этом случае – шантаж, угрозы и информационная война. То есть все, с чем Россия и так сталкивается ежедневно. А так, по мнению аналитиков, будет возможность сэкономить деньги.
Дарья Светозарова
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