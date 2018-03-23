Газзаев: WADA занимается политическими заказами

Валерий Газзаев дал комментарии по поводу нарушения антидопинговых правил россиянами. Зампредседателя Госдумы по спорту считает, что WADA должно представить доказательства по каждому из 60 случаев.

Виктория Озерова

Накануне агентство WADA объявило об обнаружении 60 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами и потребовало принятия дисциплинарных решений. Ситуацию прокомментировал Валерий Газзаев. Он акцентировал, что WADA не уточнило никакой информации ни по одному спортсмену. Газзаев считает, что без доказательств агентство не вправе требовать никаких решений. Он обвинил ведомство в выполнении «политических заказов».В WADA тем временем рассказали о лекарстве от астмы, так часто использовавшемся спортсменами на ОИ-2018 в Пхенчхане. Представители ведомства заявили, что сальбутамол никак не влияет на эффективность спортсменов, а вот исследования другого популярного при заболевании средства – трамадола – пока продолжаются.