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| | Фанаты "Зенита" назвали Лунева игроком месяца

Фанаты "Зенита" назвали Лунева игроком месяца

Сегодня, 16:31
Болельщики главного петербуржского клуба «Зенит» признали, что голкипер Андрей Лунев стал лучшим игроком марта, о чем сообщается на официальном сайте команды. Вторую позицию завоевал полузащитник Далер Кузяев. Третье место досталось защитнику Браниславу Ивановичу.

Фанаты "Зенита" назвали Лунева игроком месяца

 

В марте Лунев провел на поле три полных матча, пропустил три мяча и отразил удар, нанесенный игроком немецкого «Лейпцига» Тимо Вернером с 11-метровой отметки в ходе ответной встречи в 1/8 финала Лиги Европы. Противостояние закончилось со счетом 1:1. В «Зенит» Лунев перешел в декабре 2016 года и за это время сыграл за клуб Северной столицы 38 матчей.

Раньше стало известно, что скандальный матч между «Зенитом» и «Лейпцигом» получил новую деталь. Представители петербуржского клуба заявили, что окажут поддержку УЕФА в расследовании.

Как известно, в минувшую среду Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении «Зенита». Объектом расследования являются болельщики клуба, которые бросали на поле различные предметы, блокировали лестничные проходы и выкрикивали расистские высказывания с трибун.
Николай Офицеров
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