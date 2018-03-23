Пребывавший в коме фанат «Барселоны» очнулся, услышав гимн «Севильи»

В Испании 21-летний житель Мадрида Франсеск Перальта оказался в коме, получив серьезную повреждение, играя в любительский футбол. Прийти в чувство пострадавшему помог гимн «Севильи», хотя сам он является поклонником «Барселоны».

Домбровский Сергей

Парень бегал по футбольному полю и столкнулся с представителем команды противников. Упав он ударился головой о землю. Перальта доставили в клинику в бессознательном состоянии. После проведения обследования врачи пришли к выводу о необходимости сделать операцию. Под ножом хирурга любитель футбола впал в кому. Родственники приходили к нему, но он долго не мог прийти в себя. Через 17 дней после операции мать Перальта начала напевать гимн «Севильи» в палате, где находился ее сын. К женщине присоединились папа и сестра пострадавшего. Родственники удивились, так как парень очнулся и улыбнулся им.Позже Перальта заявил, что всегда проявлял благосклонность к гимну «Севильи», хотя он болеет за «Барселону». Информация о молодом фанате, очнувшемся от песни, распространилась по всей Испании и за ее пределами. Исполнитель гимна «Севильи» Эль Ареббато позвал юного фаната к себе на концерт.