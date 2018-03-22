Как дальше жить?!: Пловчиха Ефимова расстроила пользователей хорошей фигурой в купальнике

Пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова взбудоражила пользователей Сети снимком в купальнике. Несмотря на то, что фото получилось удачным, подписчики Юлии в Instagram сильно расстроились.

Число поклонников 25-летней спортсменки растет день ото дня с тех пор, как пловчиха завоевала несколько наград на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Причем интересуют фанатов не столько спортивные достижения любимицы, сколько ее внешние данные. Наконец, спортсменка решила удовлетворить любопытство поклонников и выложила в соцсеть свое фото в купальнике. Многие остались довольны фотографиями и искренне наслаждались созерцанием изящной фигуры спортсменки. «Крутая, восхитительная, шикарная», - оставляли они восторженные отзывы.

Дарья Светозарова

Нашлись и такие, кто соблазнительной фотосессии не обрадовался. Они написали, что не знают, как жить дальше, ведь раньше утешались мыслью, что у пловчих плохие фигуры. Тот факт, что Юлия разрушила стереотип ударил по их самолюбию, скорее всего напускному, так как комментаторы сопровождали свои отзывы веселыми смайликами.