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| | Тите надеется на хорошую погоду во время матча Бразилия – Россия

Тите надеется на хорошую погоду во время матча Бразилия – Россия

Сегодня, 19:56
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите перед товарищеским матчем с Россией ответил на вопросы журналистов. В ходе пресс-конференции он отметил, что надеется, что во время матча не пойдет снег, но в любом случае погода не станет препятствием для хорошей игры.

Тите надеется на хорошую погоду во время матча Бразилия – Россия

 

Завтра, 23 марта, в московских «Лужниках» пройдет товарищеская встреча футбольных сборных Бразилии и России. На пресс-конференции перед матчем Тите рассказал о сложностях, с которыми столкнулся штаб, и о надеждах на завтрашнюю игру. Главный тренер бразильцев отметил, что выбрать состав сборной – непростая задача, так же как и сплотить потом команду. Тите считает сплоченность – одной из основных параметров силы команды. Он напомнил, что именно этого качества не хватило бразильской сборной четыре года назад.

Также Тите отметил, что погода никак не должна повлиять на качество игры, хотя он все-таки надеется, что снег во время матча не пойдет.
Виктория Озерова
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