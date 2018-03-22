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| | Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Сегодня, 18:12
36-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович завершает свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» и уходит играть в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом журналистам сообщил тренер МЮ Жозе Мауринью.

Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

 

Ибрагимович попал в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в 2016 году. Он сыграл за команду 53 матча и отметился 29 голами. Вместе с клубом он становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Европы и Суперкубок.

Ранее планировался переход нападающего в «Лион», однако сделка не состоялась, так как Ибрагимовичу выдвинули подозрения о сделках с букмекером. Потом была неудачная попытка свободного обмена с Пари Сен-Жермен и вот, наконец, заокеанская команда приняла игрока под занавес спортивной карьеры.
Сергей Денисов
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