Владимир Морозов и Евгения Тарасова не успели отдохнуть после Олимпиады

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова вынуждены были после Олимпиады в Пхёнчхане сразу вылететь на чемпионат мира в итальянский Милан. Об этом спортсмены рассказали после обкатки короткой программы в интервью журналистам.

Сергей Денисов

В короткой программе российские спортсмены заняли второе место, уступив лидерство олимпийским чемпионам, паре из Германии – Алене Савченко и Бруно Массо. Однако в жеребьевке при исполнении произвольной программы Морозову и Тарасовой выпало выступать последними. По мнению тренера и спортивных аналитиков, это дает российской паре преимущество в планировании выступления, когда нужно решать по ходу катания, нужно ли насыщать программу дополнительными элементами или можно обойтись без них. У немецкой пары такого преимущества нет. Им нужно выкладываться «по полной», чтобы не оставить соперникам никаких надежд на достижение их показателей.По итогам короткой программы впереди идет немецкая пара, за ними следуют Морозов и Тарасова, отстающие от лидеров 1, 69 сотых балла и на третьем месте расположились Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.