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| | На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов

На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов

Сегодня, 15:50
23 марта на московском стадионе «Лужники» должен состояться матч между футбольной сборной Бразилии и России. На сегодняшний день 65 тыс человек приобрели билет на игру, сообщил глава РФС.

На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов

 

По словам президента футбольного союза России Александра Алаева, по данным на 22 марта продали 65 тыс билетов на предстоящий матч, соперниками в котором станут команда Бразилии и России. Игра состоится 23 марта на столичном стадионе «Лужники».

Алаев информирует, что болельщикам позволят занять их места за три часа до игры для того, чтобы проследить и проконтролировать все маршруты передвижения людей. Службы «Лужников» должны обеспечить свободный вход и выход со стадиона. Ранее глава спорта и туризма столицы говорил о том, что проводится работа над тем, чтобы болельщики смогли без проблем уйти со стадиона по окончанию матча.

На ЧМ по футболу в 2018 году стадион «Лужники» должен стать одной из главных арен на территории России. На нем состоятся семь игр, среди которых матч в честь открытия, финал, а также полуфинал чемпионата.
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