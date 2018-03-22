На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов

По словам президента футбольного союза России Александра Алаева, по данным на 22 марта продали 65 тыс билетов на предстоящий матч, соперниками в котором станут команда Бразилии и России. Игра состоится 23 марта на столичном стадионе «Лужники».
Алаев информирует, что болельщикам позволят занять их места за три часа до игры для того, чтобы проследить и проконтролировать все маршруты передвижения людей. Службы «Лужников» должны обеспечить свободный вход и выход со стадиона. Ранее глава спорта и туризма столицы говорил о том, что проводится работа над тем, чтобы болельщики смогли без проблем уйти со стадиона по окончанию матча.
На ЧМ по футболу в 2018 году стадион «Лужники» должен стать одной из главных арен на территории России. На нем состоятся семь игр, среди которых матч в честь открытия, финал, а также полуфинал чемпионата.