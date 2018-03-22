На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов

23 марта на московском стадионе «Лужники» должен состояться матч между футбольной сборной Бразилии и России. На сегодняшний день 65 тыс человек приобрели билет на игру, сообщил глава РФС.

По словам президента футбольного союза России Александра Алаева, по данным на 22 марта продали 65 тыс билетов на предстоящий матч, соперниками в котором станут команда Бразилии и России. Игра состоится 23 марта на столичном стадионе «Лужники».Алаев информирует, что болельщикам позволят занять их места за три часа до игры для того, чтобы проследить и проконтролировать все маршруты передвижения людей. Службы «Лужников» должны обеспечить свободный вход и выход со стадиона. Ранее глава спорта и туризма столицы говорил о том, что проводится работа над тем, чтобы болельщики смогли без проблем уйти со стадиона по окончанию матча.На ЧМ по футболу в 2018 году стадион «Лужники» должен стать одной из главных арен на территории России. На нем состоятся семь игр, среди которых матч в честь открытия, финал, а также полуфинал чемпионата.