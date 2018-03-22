Путин может сыграть в хоккей со сборной РФ

Российский президент Владимир Путин после чемпионата мира по хоккею может сыграть с хоккеистами из российской сборной. Возможную игру президент Российской Федерации сможет провести со сборной РФ в рамках ночной лиги.

Александр Вест

Прославленный отечественный хоккеист Вячеслав Фетисов заявил о том, что Владимир Путин может сыграть в хоккей со спортсменами из сборной РФ. По словам Фетисова, данная возможность может быть осуществлена в рамках ночной лиги, где нередко играют хоккеисты из российской сборной. Также Фетисов отметил, что всё будет зависеть от графика спортсменов, так как в данный момент они заняты участием в матчах плей-офф, а чуть позже состоится мировое первенство по хоккею.Напомним, в Дании состоится чемпионат мира по хоккею, который будет проходить с 4 по 20 мая. Стоит отметить, хоккеисты из российской сборной пригласили Владимира Путина сыграть в хоккей после официальной церемонии, на которой президент награждал олимпийских призёров, на что глава государства дал согласие.