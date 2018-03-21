Бразильский полузащитник Виллиан: «Бразилии будет не просто в матче с Россией»

Игрок из «Челси» и бразильской сборной по футболу Виллиан Боржес да Силва рассказал, что считает российских футболистов достойными соперникам. По его словам, бразильской команде будет не просто в предстоящей игре с россиянами.

Футболист Виллиан Боржес да Силва, являющийся полузащитником в футбольном клубе «Челси», а также в сборной Бразилии, поделился своим мнением о российских футболистах. Виллиан считает, что главное положительное качество игроков из России – это их скорость на футбольном поле. Полузащитник предполагает, что из-за этого бразильской команде может быть не просто в игре с российской сборной. Тем не менее, когда журналисты спросили о том, кто из российских футболистов мог бы претендовать на место в бразильской сборной, Виллиан не мог ответить, ограничившись тем, что в Бразилии вполне достаточно хороших футболистов.Виллиан ранее играл за ФК «Шахтер» в период с 2007 по 2012 года и за «Анжи» в 2013 году, поэтому, по собственному признанию, еще хорошо помнит русскую речь.