Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"
| | Следователи обыскали офис казанского «Рубина»

Следователи обыскали офис казанского «Рубина»

Сегодня, 19:04
В офисе казанского ФК «Рубин» прошли обыски и допросы. Следователи допросили несколько игроков команды, а оперативники изъяли из офиса компьютер гендиректора «Рубина» Рустама Саяхова, а также документы по контрактам на футболистов.

Следователи обыскали офис казанского «Рубина»

 

Руководство футбольного клуба никак не комментирует обыски, однако источник сообщил, что правоохранители имели своей целью проверку трудовых договоров спортсменов «Рубина». Обыскам предшествовало заявление о возможных нарушениях. Есть мнение, что проверка связана с тем, что недавно «Рубин» перешел в новую форму собственности. Ранее он был муниципальным автономным учреждением, а теперь трансформировался в общество с ограниченной ответственностью. Теперь он принадлежит Курбану Бердыеву, Рустаму Саяхову и Рустему Сайманову. К ним же перешли и все экономические и федеративные права в отношении игроков. Все спортсмены были переведены в новое юрлицо, но при этом были сохранены все условия, включая гонорары и периоды выплат.

Перезаключать договор с клубом отказался только Ильзат Ахметов. Футболист ушел из «Рубина» в статусе свободного агента и даже написал жалобу на клуб. Предположительно, причиной проверки стала его жалоба. Другой вариант – инспекция стала результатом двухмиллиардного долга «Рубина» перед НО «Фонд содействия развитию физической культуры».
Дарья Светозарова
Новости по теме
Нападающий «Ростова» Азмун перешел в «Рубин»
Нападающий «Ростова» Азмун перешел в «Рубин»

Главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым накануне было дано обширное интервью, в котором он поговорил о новом игроке состава – нападающем из

Защитник «Ростова» Владимир Гранат переходит в «Рубин»‍
Защитник «Ростова» Владимир Гранат переходит в «Рубин»‍

Дирекция казанского «Рубина» сообщила о том, что последние нюансы договренности о переходе с защитником «Ростова» Владимиром Гранатом были улажены.

ФК «Рубин» из Казани отказали в снятии запрета на регистрацию новых игроков
ФК «Рубин» из Казани отказали в снятии запрета на регистрацию новых игроков

Футбольному клубу «Рубин» из Казани отказали в снятии запрета на регистрацию новых игроков. Такое решение принял Российский футбольный союз (РФС).

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости