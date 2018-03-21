Следователи обыскали офис казанского «Рубина»

В офисе казанского ФК «Рубин» прошли обыски и допросы. Следователи допросили несколько игроков команды, а оперативники изъяли из офиса компьютер гендиректора «Рубина» Рустама Саяхова, а также документы по контрактам на футболистов.

Дарья Светозарова

Руководство футбольного клуба никак не комментирует обыски, однако источник сообщил, что правоохранители имели своей целью проверку трудовых договоров спортсменов «Рубина». Обыскам предшествовало заявление о возможных нарушениях. Есть мнение, что проверка связана с тем, что недавно «Рубин» перешел в новую форму собственности. Ранее он был муниципальным автономным учреждением, а теперь трансформировался в общество с ограниченной ответственностью. Теперь он принадлежит Курбану Бердыеву, Рустаму Саяхову и Рустему Сайманову. К ним же перешли и все экономические и федеративные права в отношении игроков. Все спортсмены были переведены в новое юрлицо, но при этом были сохранены все условия, включая гонорары и периоды выплат.Перезаключать договор с клубом отказался только Ильзат Ахметов. Футболист ушел из «Рубина» в статусе свободного агента и даже написал жалобу на клуб. Предположительно, причиной проверки стала его жалоба. Другой вариант – инспекция стала результатом двухмиллиардного долга «Рубина» перед НО «Фонд содействия развитию физической культуры».