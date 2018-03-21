Следователи обыскали офис казанского «Рубина»

Руководство футбольного клуба никак не комментирует обыски, однако источник сообщил, что правоохранители имели своей целью проверку трудовых договоров спортсменов «Рубина». Обыскам предшествовало заявление о возможных нарушениях. Есть мнение, что проверка связана с тем, что недавно «Рубин» перешел в новую форму собственности. Ранее он был муниципальным автономным учреждением, а теперь трансформировался в общество с ограниченной ответственностью. Теперь он принадлежит Курбану Бердыеву, Рустаму Саяхову и Рустему Сайманову. К ним же перешли и все экономические и федеративные права в отношении игроков. Все спортсмены были переведены в новое юрлицо, но при этом были сохранены все условия, включая гонорары и периоды выплат.
Перезаключать договор с клубом отказался только Ильзат Ахметов. Футболист ушел из «Рубина» в статусе свободного агента и даже написал жалобу на клуб. Предположительно, причиной проверки стала его жалоба. Другой вариант – инспекция стала результатом двухмиллиардного долга «Рубина» перед НО «Фонд содействия развитию физической культуры».