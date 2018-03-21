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| | Защитник «Ахмата» Семенов: «Два часа сдавал допинг-тест»

Защитник «Ахмата» Семенов: «Два часа сдавал допинг-тест»

Сегодня, 18:52
Защитник футбольного клуба «Ахмат» Андрей Семенов рассказал о том, как проходят тренировки к предстоящей игре с командой из Франции. Также спортсмен рассказал о своем опыте прохождения допинг-теста.

Защитник «Ахмата» Семенов: «Два часа сдавал допинг-тест»

 

Защитник из футбольного клуба «Ахмат» Андрей Семенов рассказал, как проходит процесс тренировки к игре со сборной из Франции. По его словам, следует опасаться французской команды даже больше, чем сборной по футболу из Бразилии. В отличие от бразильцев, которые ориентированы в игре на техничность, французы куда более атлетичны. Кроме того, судя по результатам Евро-2016, французская сборная является уже опытной и сплоченной командой.

Также Семенов рассказал про то, как ему приходилось сдать тест на наличие в крови допинга. На тренировку на арене в Химках допинг-офицер пришел позже назначенного времени, из-за чего двое игроков не успели сдать допинг-тест и вынуждены были остаться на базе в Новогорске. Защитник рассказал, что он сдавал пробу на допинг два раза, и в последний раз сдавал ее два часа подряд. Футболист объяснил, что допинг-офицер мало того, что сам работал неспешно, так и его аппаратура работала медленно.
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