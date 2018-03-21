Путин пустил допинг-офицеров WADA в «труднодоступные места»

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства Роб Келер заявил, что допинг-офицеры смогли проникнуть в «закрытые российские города». На такой шаг пошел новый гендиректор РУСАДА, который таким образом надеется восстановить организацию.

Дарья Светозарова

Келер подчеркивает, что допинг-офицеры WADA особое внимание уделили закрытым городам. Российские власти дали сотрудникам Всемирного антидопингового агентства посетить «закрытые» территории. Замгендиректора WADA лично сообщил о получении разрешения.По словам Келера, это поможет усилить антидопинговую систему, а Россия, в свою очередь, избавится от ярлыка «раздражителя», который отвлекает на себя внимание борцов с употреблением запрещенных стимуляторов во всем мире. В ноябре 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Тогда же было вынесено постановление о том, что РУСАДА не соответствует кодексу организации. Даже по происшествии двух лет российское антидопинговое агентство так и не восстановили в правах.