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| | Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом

Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом

Сегодня, 12:44
Боксер из Казахстана Геннадий Головкин не поверил своему сопернику из Мексики Саулю Альваресу, что тот якобы отравился мясом с допингом.

Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом

 

5 мая этого года должен состояться бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканским боксером Саулем Альваресом. В недавнем времени Альварес во время проверки не прошел допинг-тест, после чего заявил, что он отравился мясом с допингом. По поводу этого заявления Головкин высказал свое мнение. Он считает, что никакого отравления мясом у Альвареса не было, просто видимо он злоупотребил запрещенным препаратом и это стало очевидным. Геннадий уверен, что его соперник и ранее пользовался допингом, просто все на это закрывали глаза. Казахстанский боксер также рассказал, что во время их последнего спарринга в прошлом году на Альваресе были видны следы от инъекции.

Отметим, что в сентябре 2017 года между боксерами Гннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоялся поединок, который окончился ничьей. В этом же году между ними пройдет матч-реванш, если Альварес пройдет допинг-контроль.
Пелагея Лебединская
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