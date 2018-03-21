Роналду назвал самого себя «совершенством»

Занимающий позицию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился с прессой своими соображениями относительно того, что он считает себя самым лучшим футболистом в мире на данный момент. Соответствующее заявление было сделано им в ходе церемонии награждения, ведь в Португалии Роналду признали лучшим футболистом.

Николай Офицеров

Представители местной прессы утверждают, форвард в своей речи подчеркнул то, что каждый должен стремиться только к лучшему и искренне верить в то, что он лучший.», - утверждает Роналду.Острие атаки «Реала» уверен, что прошлый год стал для него едва ли не лучшим в карьере, ведь он смог завоевать трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка UEFA, клубного чемпионата мира, а также чемпионата и суперкубка Испании. Роналду достался «Золотой мяч», а также титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.Помимо этого, в конце 2017 года Роналду заявил, что является лучшим футболистом в истории данного спорта. По его словам, еще не появился на свет игрок, который был бы лучше, чем он. Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона попросил португальца «не прикалываться», намекая, по всей видимости, на свою персону.