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Роналду назвал самого себя «совершенством»

Сегодня, 09:21
Занимающий позицию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился с прессой своими соображениями относительно того, что он считает себя самым лучшим футболистом в мире на данный момент. Соответствующее заявление было сделано им в ходе церемонии награждения, ведь в Португалии Роналду признали лучшим футболистом.

Роналду назвал самого себя «совершенством»

 

Представители местной прессы утверждают, форвард в своей речи подчеркнул то, что каждый должен стремиться только к лучшему и искренне верить в то, что он лучший.

«Мы всегда должны верить, что мы самые лучше. Всем нужно думать только о больше. Я всегда верю, что нет никого лучше меня, по крайне мере, на футбольной поле», - утверждает Роналду.

Острие атаки «Реала» уверен, что прошлый год стал для него едва ли не лучшим в карьере, ведь он смог завоевать трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка UEFA, клубного чемпионата мира, а также чемпионата и суперкубка Испании. Роналду достался «Золотой мяч», а также титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.

Помимо этого, в конце 2017 года Роналду заявил, что является лучшим футболистом в истории данного спорта. По его словам, еще не появился на свет игрок, который был бы лучше, чем он. Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона попросил португальца «не прикалываться», намекая, по всей видимости, на свою персону.
Николай Офицеров
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