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| | ФИФА почтила память советского вратаря Льва Яшина

ФИФА почтила память советского вратаря Льва Яшина

Сегодня, 21:11
В своем официальном аккаунте в Instagram ФИФА почтила ушедшего из жизни знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Сегодня исполняется 28 лет, как покинул жизнь легендарный футболист.

ФИФА почтила память советского вратаря Льва Яшина

 

20 марта с официального аккаунта в Instagram ФИФА был опубликован пост, в котором члены футбольной организации попыталась отдать дань памяти умершему вратарю советского футбольного клуба «Динамо» Льву Яшину. В подписи к фото, на котором запечатлен кадр одного матчей при участии Яшина, советский вратарь назван одним из величайших голкиперов в истории футбола.

За время своей 15-летней карьеры в советской сборной по футболу, Яшин принял участие в четырех чемпионатах мира. Он стал первым и единственным из вратарей, кто получал награду «Золотой мяч». Яшина считают один из тех, кто первым освоил игру на выходах, а также на всей штрафной площадке.

В СССР Льва Яшина удостаивали множества наград, а такие поэты как Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и Владимир Высотский посвящали ему стихотворения. Умер футболист в 60 лет в Москве в 1990 году. В доме, где он прожил последние свои годы, установили мемориальную доску.
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