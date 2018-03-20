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| | Лидеры 5 стран посетят матч ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Лидеры 5 стран посетят матч ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Сегодня, 18:54
Власти южной столицы информируют, что в город намерены приехать главы пяти государств, чтобы понаблюдать за игрой своей национальной сборной живьем. С таким заявлением выступил замгубернатор Юрий Молодченко в ходе заседания по правлению Торгово-промышленной палаты.

Лидеры 5 стран посетят матч ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

 

Чиновник сообщил, что на данный момент подтвердили свой приезд двое представителей: швейцарский президент Дорис Лойтхард и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Другие главы стран пока что в раздумьях.

Молодченко поведал, что предварительно о своем участии на матчах заявили 5 депутатов. Известно, что ростовские власти на данный момент ведут переговоры с представителями Саудовской Аравии, так как руководители южной столицы хотят, чтобы на ЧМ-2018 побывали члены бизнес-сообщества и персоны королевской семьи.

К сожалению, остальных двух депутатов, которые собираются поболеть за свою сборную, Молодченко не назвал.

Предполагается, что остальные два лидера будут скорее всего из того списка, который был представлен во время жеребьевки. Известно, что на «Ростов арена» сыграют 8 национальных сборных (Бразилии, Уругвая, Кореи, Швейцарии, Хорватии, Мексики и Исландии).

Известно, что с минимальной вероятностью посетит игру своей сборной руководство из Исландии. Министр иностранных дел заявил, что глава государства, по аналогии с Великобританией, не собирается присутствовать на ЧМ-2018.
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