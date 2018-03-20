Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату

Сегодня, 18:03
Голкипер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня считает, что его работа очень трудная. Также спортсмен заявил, что он «нищеброд», так как родился в коммуналке и его родители бедные.

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату

 

Александр Довбня сообщил, что на данный момент он сделал максимальные достижения, за которые будет горд перед семьей и детьми. Всего в карьере спортсмен добился самостоятельно. Зарплату, которую футболист поучал в клубе «Хака» из Финляндии, называет маленькой. Футболист долгое время пытался выпросить у руководства повышения, но у него ничего не получилось. После этого Довбня решил вернуться в Россию.

В завершении спортсмен добавил, что он – хороший голкипер, всегда знал свою цену, пусть он и не просил большого гонорара, но хотя бы нормальных условий. Напоминаем, что руководство московского ЦСКА собирается купить вратаря, так как он показал хорошие результаты после того, как перешел в 2016 году в «СКА-Хабаровск».
Анна Котова
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