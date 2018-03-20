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| | Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе: «Не чувствую себя небезопасно в Тюмени»

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе: «Не чувствую себя небезопасно в Тюмени»

Сегодня, 17:23
Олимпийский чемпион 2018 года из Норвегии Йоханнес Бе озвучил свое мнение насчет бойкота некоторыми странами чемпионата в России. Биатлонист сообщил, что в Тюмени он не ощущает опасности для себя.

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе: «Не чувствую себя небезопасно в Тюмени»

 

Двукратный серебряный призер на Олимпиаде 2018 года Йоханнес Бе не поддерживает бойкот чемпионата мира в Тюмени. Биатлонист из Норвегии сообщает, что в Тюмени он не ощущает опасности. Тем более, как упомянул Бе, допинг-пробы проходят проверку за пределами России уже в течение многих лет. Спортсмен считает, что это является гарантией безопасности и честности соревнований.

Ранее от федерации биатлона США поступало сообщение о бойкоте КМ в Тюмени. Вскоре к американцам присоединились спортсмены из Украины, Канады и Чехии. Отказ от поездки в Россию со стороны Канады был объяснен тем, что олимпийский комитет исключил РФ от Олимпиады в Пхёнчхане, значит на территории России не допускается проводить крупные соревнования. Тюменский этап КМ состоится в период с 22 по 25 марта.
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