Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита»

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Юрий Ладыгин конфликтует с главным тренером команды «Зенит» Роберто Манчини. В свою очередь футболист опроверг такую информацию.

Анна Котова

На своей странице в Instagram вратарь «Зенита» из Питера Юрий Ладыгин написал, что не может оставаться в стороне, когда ему приписывают то, чего он не делал. У спортсмена всегда были отличные рабочие отношения. Также футболист добавил, что он через многое прошел, но наговоров не допустит, ни в свою сторону, ни в сторону команды и клуба. Также Ладыгин добавил, что некоторое недопонимание существуют, но коллектив продолжает общаться, дружить и уважать друг друга.Стало известно, что 20 марта футболист отметил лайком сообщение одного из болельщиков «Зенита», который призывал отправить в отставку главного тренера Роберто Манчини. Через время отметка спортсмена пропала, также как и само сообщение.