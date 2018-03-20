Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры Анастасия Костенко больше не скрывает округлившийся живот Джим Керри считает «Чудовищем» пресс-секретаря Белого дома Подписка на видео в Facebook может стать платной
| | Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита»

Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита»

Сегодня, 17:17
Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Юрий Ладыгин конфликтует с главным тренером команды «Зенит» Роберто Манчини. В свою очередь футболист опроверг такую информацию.

Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита»

 

На своей странице в Instagram вратарь «Зенита» из Питера Юрий Ладыгин написал, что не может оставаться в стороне, когда ему приписывают то, чего он не делал. У спортсмена всегда были отличные рабочие отношения. Также футболист добавил, что он через многое прошел, но наговоров не допустит, ни в свою сторону, ни в сторону команды и клуба. Также Ладыгин добавил, что некоторое недопонимание существуют, но коллектив продолжает общаться, дружить и уважать друг друга.

Стало известно, что 20 марта футболист отметил лайком сообщение одного из болельщиков «Зенита», который призывал отправить в отставку главного тренера Роберто Манчини. Через время отметка спортсмена пропала, также как и само сообщение.
Анна Котова
Новости по теме
Президент «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Манчини из клуба
Президент «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Манчини из клуба

Владелец «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Фурсенко в своем интервью рассказал журналистам о своем мнении об информации насчет возможного ухода из клуба

Манчини дал обещание болельщикам «Зенита» выиграть чемпионат РФ
Манчини дал обещание болельщикам «Зенита» выиграть чемпионат РФ

Ведущий тренер футбольной команды «Зенит» Роберто Манчини дал важное обещание болельщикам. Он намерен приложить максимум усилий, дабы футболисты смогли

Манчини прокомментировал результат игры
Манчини прокомментировал результат игры "Зенита" с "Локомотивом"

Наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал итоги матча с "Локомотивом". По его словам, соперник реализовал три голевых шанса из 3 возможных.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости