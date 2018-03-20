Сборная РФ по футболу продемонстрировала новую гостевую форму

На официальной странице сборной России по футболу в Instagram спортсмены продемонстрировали новую форму игроков, которая специально изготовлена для ЧМ-2018.

Анна Котова

Сообщается, что новая гостевая форма сборной представляет собой темный низ и светлый верх. Футболка исполнена в основном в белом цвете с серыми вставками, также есть синие полосы. На груди футболки разместили герб России и эмблему спонсора. Отметим, что в этом месяце сборная России проведет два подготовительных матча перед ЧМ-2018. 23 марта на московском стадионе «Лужники» состоится встреча российской сборной и команды Бразилии. 27 марта в Санкт-Петербурге состоится игра России и Франции.Напоминаем, что ЧМ-2018 начнется 14 июня и закончится 15 июля нынешнего года. Противостояние сборных разных стран будет проходить на стадионах в 11 российских городах.